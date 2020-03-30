Владивосток, , 08:27 — REGNUM О ситуации с коронавирусной инфекцией в Приморье рассказал губернатор края Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Глава региона рассказал, что на 30 марта власти края и врачи ведут серьёзную работу для предотвращения завоза и распространения на территории Приморья опасного заболевания.

«По-прежнему заболевших у нас два человека, они находятся на лечении. 40 человек находится на карантине. Более 3 тысяч жителей края — под наблюдением врачей на дому», — рассказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Бурятии составило 13 человек.