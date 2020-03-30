Чита, , 08:16 — REGNUM Волонтёры и активисты ОНФ в Забайкальском крае совместно с органами правопорядка в рамках акции «Мы вместе» организовали рейд на улицах Читы. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в ходе данного мероприятия возле торговых центров, рынков и других часто посещаемых объектов горожанам его организаторы раздавали листовки с разъясняющими инструкциями о том, как вести себя во время эпидемии коронавируса.

Забайкальские волонтёры на улицах Читы Правительство Забайкальского края

Поскольку в России началась нерабочая неделя, общественники также призвали земляков оставаться в эти дни дома для безопасности и сохранения здоровья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае пока нет больше выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Режим повышенной готовности в регионе объявлен 18 марта 2020 года.