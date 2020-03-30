Москва, , 08:22 — REGNUM Домашний режим самоизоляции введён для всех жителей Москвы с 30 марта. Готовится развёртывание умной системы контроля, которая будет отслеживать соблюдение москвичами такого режима, написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Столичный градоначальник 29 марта подписал указ о дополнительных мерах, призванных предотвратить масштабное и быстрое распространение коронавируса. Москвичам надлежит самоизолироваться дома вне зависимости от возраста, покидать жилище можно только для экстренного обращения к врачам, посещения магазина или аптеки, выгула домашних животных. Работающим москвичам позволено ездить на работу.

В ближайшие дни, уточнил Собянин, горожанам выдадут специальный пропуск. Кроме того, в ближайшую неделю в городе развернут умную систему контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.

«Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — подчеркнул Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 1 тыс. человек. Зарегистрировано шесть смертельных случаев.

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