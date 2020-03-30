Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Правительство Казахстана приостановило 72-часовой безвизовый режим для иностранцев, сообщает 20 марта агентство «Казинформ» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Безвизовый режим ограничивается до 1 июля 2020 года. Изменения внесены в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, а также их выезда из республики.

Напомним, с 1 января 2020 года правительство Казахстана ввело 72-часовой безвизовый режим для граждан Индии и Китая, которые прибывают транзитными рейсами в аэропорты Нур-Султана, Алма-Аты, Чимкента, Актау, Караганды и Тараза.

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