Тюмень, , 08:12 — REGNUM В Тюмени в отношении директора управляющей компании, чей офис не могли найти жильцы, возбуждено административное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Местонахождения офиса управляющей компании ООО «СервисУют» устанавливала прокуратура. В информационной системе ЖКХ управляющей компанией указан в Тюмени адрес по ул. Молодежной, 8. При этом фактически офис УК там отсутствует.

Прокуратура возбудила в отношении директора ООО «СервисУют» дело по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ («Размещение информации в неполном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»).