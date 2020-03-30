Подгорица, , 08:10 — REGNUM Первую временную больницу для зараженных коронавирусом откроют в Черногории в Подгорице 31 марта. Она будет располагаться в спорткомплексе Bemax Arena.

Военные Черногории, а также вызвавшиеся им на помощь футбольные болельщики оборудовали помещение 144 койками, провели дезинфекцию.

По информации издания Vijesti, в ближайшее время в стране отроется еще три временных больницы для изоляции больных с легким течением болезни.

В Черногории зафиксировано 85 случаев заболевания и две смерти пожилых людей с хроническими заболеваниями.