Томск, , 08:10 — REGNUM Полиция Томской области открыла горячую линию для сообщений о карантине, сообщили ИА REGNUM 30 марта в региональной администрации.

Звонки и обращения круглосуточно принимаются по номерам (3822) 49−99−94, 27−12−20 или 102.

По этим номерам жители региона могут сообщить о фактах нарушения карантинных ограничений.

Добавим, соблюдение режима изоляции проверяют специалисты Роспотребнадзора и сотрудники органов внутренних дел. Они посетили уже свыше 7,5 тыс. томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Томской области зарегистрировано два подтверждённых диагноза «коронавирус».

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