Ульяновск, , 08:09 — REGNUM В Ульяновской области состояние единственного пациента с коронавирусом «нас всех удовлетворяет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 марта заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул, что в ситуация с коронавирусом «под контролем, за последние сутки число заболевших не увеличилось».

«Зарегистрированный случай пока один. Пациенту проводится необходимое лечение, и его состояние нас всех удовлетворяет», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

По его словам, с начала пандемии в Ульяновскую область вернулся 1051 человек, под медицинским наблюдением остаются 675 человек. Госпитализированы с ОРВИ шесть человек из группы риска.

Напомним, коронавирус диагностирован у 15-летнего подростка из Димитровграда Ульяновской области: накануне он вернулся из Англии, и первый тест дал отрицательный результат. Повторное исследование показало наличие у него инфекции. Подросток является сыном одного из депутатов регионального Законодательного собрания. Сам парламентарий попросил прощения у земляков за то, что его семья, возможно, нарушила карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские власти из-за нерабочей недели ожидают массовый приток жителей, которые работают в других регионах. В частности, из Москвы 28 марта прибыли почти 280 человек, 29 марта — ещё 388.

Напомним, при первом нарушении режима самоизоляции гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до месяца.

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