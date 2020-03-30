Уфа, , 08:11 — REGNUM Автомобили, оповещающие граждан о правилах поведения при карантине, начали курсировать по улицам Уфы. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 29 марта по городу курсировало десять автомобилей, которые транслируют обращение к гражданам о сведении к минимуму общественной и личной активности и просьбу не покидать свои дома без большой необходимости.

Данное обращение транслируется также всеми громкоговорителями, установленными в городе.

Отмечается, что количество автомобилей будет увеличено.

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