Благовещенск, , 08:14 — REGNUM Жители Приамурья стали чаще звонить на горячую линию по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В основном сейчас людей интересует порядок медицинского наблюдения и пребывание в режиме самоизоляции тех, кто приехал из-за рубежа. Остаются вопросы по приобретению медицинских масок и социальной помощи.

«За одни сутки 29 марта специалисты приняли 537 обращений. Всего с начала работы операторы горячей линии приняли 2 316 звонков», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией.