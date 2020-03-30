Нью-Дели, , 08:02 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавируса в Индии составило 1024 человек, 30 марта сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

При этом от последствий заболевания скончались 27 пациентов, а 96 человек выписаны из больниц как излечившиеся. Больше всего заразившихся находится в штате Махараштра — 186 человек. После него следует штат Керала с 182 случаями COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти Китая объявили, что КНР готова предоставить Индии помощь в борьбе с распространением нового коронавируса.

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