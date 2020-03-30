Екатеринбург, , 08:00 — REGNUM В Екатеринбурге три человека с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает региональный минздрав.

Всего, по данным на 29 марта, в регионе насчитывается 24 пациента с коронавирусом. Все они изолированы и проходят лечение.

Отметим, не все вернувшиеся из-за рубежа соблюдают режим самоизоляции. Как сообщало ИА REGNUM, одна из жительниц Алапаевска после возвращения из Таиланда публично заявила, что на неё эта мера не распространяется. Женщину уже начал проверять Следственный комитет.