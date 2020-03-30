Хабаровск, , 08:09 — REGNUM Международный аэропорт Хабаровска принимает сотни пассажиров из стран с неблагополучной эпидобстановкой по COVID-19. Изоляции не предусмотрено.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, в минувшую субботу, 28 марта, Хабаровск принял 720 туристов из Таиланда. Следом прилетели ещё сотни пассажиров из Таиланда и Вьетнама.

Всем прибывшим в аэропорту измеряют температуру и отправляют домой на самоизоляцию.

Это вызывает крайне нервную реакцию жителей Хабаровска и других муниципалитетов.

Люди прекрасно осведомлены уже о том, что отсутствие повышенной температуры вовсе не показатель отсутствия COVID-19. Не все на личном автотранспорте доедут до дома. Кто-то поедет дальше, в районы, на поезде, на автобусе.

Однако в Хабаровском крае централизованная изоляция прибывающих из-за рубежа не предусмотрена.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине всех туристов, прибывающих из-за границы, а также из других регионов страны отправляют централизованно на карантин. Для этого выделены специальные автобусы, отведены базы отдыха, санаторий и другие учреждения.