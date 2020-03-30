Ульяновск, , 07:57 — REGNUM В Ульяновской области из-за нерабочей недели ожидают массовый приток жителей, которые работают в других регионах. В частности, из Москвы 28 марта прибыли почти 280 человек, 29 марта — ещё 388. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 29 марта в видеообращении губернатор Сергей Морозов.

«В связи с карантинной неделей ожидается массовый приток жителей муниципальных образований, работающих в других регионах нашей страны. Уже сейчас на территории, к примеру, Ульяновского района, на контроле находятся 60 человек, которые вернулись из-за рубежа. В Новоульяновске — 11 человек, в Николаевском районе — 32 человека, в Кузоватовском — 43…» — перечислил, в частности, губернатор.

Он также акцентировал внимание на массовом притоке граждан из Москвы.

«За сутки из Москвы (а мы помним, что ситуация там не простая) приехали 279 человек. Ещё 388 — за прошедшие 24 часа», — сказал Сергей Морозов, напомнив, что «карантин нужен нам всем, чтобы выиграть время и как можно тщательнее подготовиться ко встрече с этой угрозой».

Он также отметил, что «ульяновцы откликнулись на призыв», и «людей на улице реально немного», поблагодарив жителей «за проявленную ответственность».

Отметим, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются 675 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Поволжье выросло на восемь и достигло 88. Максимальное общее число заразившихся отмечено в Самарской области и Татарии — по 14 человек. В Ульяновской области подтверждён один случай коронавируса.

Напомним, с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Закрыты все учреждения, кроме продовольственных магазинов и аптек, а также организаций с непрерывным циклом работы.