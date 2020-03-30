Ульяновск, 30 марта 2020, 07:57 — REGNUM В Ульяновской области из-за нерабочей недели ожидают массовый приток жителей, которые работают в других регионах. В частности, из Москвы 28 марта прибыли почти 280 человек, 29 марта — ещё 388. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 29 марта в видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Он также акцентировал внимание на массовом притоке граждан из Москвы.
Он также отметил, что «ульяновцы откликнулись на призыв», и «людей на улице реально немного», поблагодарив жителей «за проявленную ответственность».
Отметим, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются 675 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Поволжье выросло на восемь и достигло 88. Максимальное общее число заразившихся отмечено в Самарской области и Татарии — по 14 человек. В Ульяновской области подтверждён один случай коронавируса.
Напомним, с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Закрыты все учреждения, кроме продовольственных магазинов и аптек, а также организаций с непрерывным циклом работы.