Барнаул, , 07:55 — REGNUM Официальный сайт правительства Алтайского края известил о проведённом 26 марта мероприятии Общественной палаты Алтайского края, в ходе которого обсуждалась организация общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.

«В общественном мероприятии приняли участие зампредседателя Общественной палаты региона Евгений Новиков, члены и консультанты-эксперты этой общественной структуры, представители Общественной палаты города Барнаула, некоммерческих организаций края, осуществлявших подготовку и участие общественных наблюдателей на прошедших в регионе выборах всех уровней, а также секретарь Избирательной комиссии Алтайского края Анна Пономаренко. Модератором общественного обсуждения выступил председатель комиссии по общественному контролю и правозащитной деятельности Руслан Демаков», — сказано в официальном сообщении.

В итоговом протоколе, принятом участниками обсуждения, сказано, что общественное наблюдение выступит средством обеспечения законности на предстоящем общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.

Данное известие уже прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

«Забавно, «кто про что, а вшивый — про баню». Общественная палата Алтайского края (ОП АК) в период коронаатаки и паралича экономики обсуждает, как они будут наблюдать за голосованием по обнулению сроков Путина. Власти и общественники озабочены, как выжить людям в условиях нападения коронавируса и обвала рубля, а ОП АК озабочена, как они будут наблюдать за голосованием. Воистину люди оторвались от реальности», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Напомним, в ходе своего обращения к гражданам России Владимир Путин заявил о необходимости переноса даты голосования по поправкам к Конституции на «более поздний срок». ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия борется с распространением коронавируса.

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