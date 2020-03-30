Тюмень, , 07:55 — REGNUM В Тюменской области нарушителей режима самоизоляции на карантине по COVID-19 будут выявлять на автомобильных дорогах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники ГИБДД имеют на руках списки тех, кто вернулся из-за рубежа и помещён на домашний карантин, а также номера их транспортных средств. Если самоизолированный гражданин нарушил режим в первый раз, то составляется протокол об административном правонарушении и передаётся в суд. Повторное нарушение влечёт смену режима самоизоляции на принудительный карантин в медучреждении.

По данным ГИБДД, на дорогах Тюменской области выявлен пока один нарушитель домашнего карантина. Всего в регионе зарегистрировано три человека с подтверждённым заражением COVID-19.