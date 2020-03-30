Оренбург, , 07:44 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области полиция задержала кассира филиала банка. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным правоохранителей, во время ревизии выяснилось, что в 2013—2018 годы кассир присвоила 8 млн рублей. Женщина снимала со счетов вкладчиков деньги и помещала их в сейф. После проверки деньги вновь вносила на счета вкладчиков. В кассу же вносились билеты банка приколов.

Недостачу и поддельные денежные купюры обнаружили, когда в банке проходила ревизия, а кассир находилась в отпуске.

В настоящее время по факту присвоения крупной суммы денег возбуждено уголовно дело. Женщина дала признательные показания и возместила 250 тыс. рублей. На имущество обвиняемой наложен арест.