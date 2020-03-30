Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновской области будут штрафовать жителей, нарушивших режим самоизоляции. А также составлять протоколы по факту работы предприятий и организаций, где заставляют своих сотрудников работать «по-тихому». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 29 марта в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона сообщил, что ему «поступают жалобы» от жителей, которых вынуждают работать вопреки указу о приостановке работы предприятий и организаций.

«Мне поступают жалобы, что некоторые руководители — кафе, бань, парикмахерских, маленьких предприятий — продолжают заставлять своих сотрудников выходить на работу по-тихому — мол, никто не заметит, а мы не потеряем прибыль. Сразу хочу заявить: ничего не получится. Мы договорились с управлением внутренних дел, что каждое такое обращение, каждый звонок будет передаваться в дежурную часть для незамедлительной проверки», — заявил Сергей Морозов, сообщив, что в регионе сформированы «специальные группы дружинников», «которые будут следить за соблюдением режима работы общественных мест и передавать данные в дежурную часть»:

«Немедленно будет выезжать наряд полиции для составления протокола и закрытия заведения».

Глава региона отметил, что аналогичные меры будут приняты в отношении тех, кто находится в режиме самоизоляции:

«Нарушителей ждут серьёзные штрафы, административные. А если выяснится, что нарушение повлекло распространение инфекции, то и к уголовной ответственности. Кто-то назовет такие меры драконовские. А я считаю, что такие люди, из-за беспечности которых или погони за выгодой кто-то может серьёзно заболеть или даже умереть, не заслуживают оправданий и жалости».

Отметим, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются 675 человек

Как сообщало ИА REGNUM, при первом нарушении карантина гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до месяца.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

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