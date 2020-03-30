Ульяновск, 30 марта 2020, 07:42 — REGNUM В Ульяновской области будут штрафовать жителей, нарушивших режим самоизоляции. А также составлять протоколы по факту работы предприятий и организаций, где заставляют своих сотрудников работать «по-тихому». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 29 марта в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Глава региона сообщил, что ему «поступают жалобы» от жителей, которых вынуждают работать вопреки указу о приостановке работы предприятий и организаций.
Глава региона отметил, что аналогичные меры будут приняты в отношении тех, кто находится в режиме самоизоляции:
Отметим, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются 675 человек
Как сообщало ИА REGNUM, при первом нарушении карантина гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до месяца.
Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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