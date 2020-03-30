Тегеран, , 07:58 — REGNUM Власти Ирана временно выпустили из тюрем порядка 100 тыс. заключенных в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 29 марта заявил представитель судебной системы страны Голямхосейн Эсмаили в телевизионном обращении.

«На данный момент из тюрем освобождены около 100 тыс. заключенных», — подчеркнул чиновник.

Ранее 24 марта президент Ирана Хасан Рухани заявлял о необходимости продления срока нахождения заключенных на свободе, на тот момент уже было освобождено около 85 тыс. преступников.

Напомним, на сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией в Иране достигает 40 тыс. человек, число погибших около 2 тыс. 700 человек, выздороветь удалось свыше 12 тыс. человек.

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