Барнаул, , 07:36 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») дал новую рекомендацию о том, как следует себя вести жителям региона, где накануне, 29 марта, был выявлен первый заразившийся коронавирусом пациент. На своей странице в Facebook он, в частности, отметил:

«Ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции развивается непредсказуемо и нарастающими темпами. Вчера поздно вечером (29 марта 2020 года, — прим. ИА REGNUM) стало известно, что строгий домашний режим введен в Москве и Московской области, выявлен первый случай COVID-19 в Алтайском крае. Поэтому моя вчерашняя рекомендация о возможности оздоровительных прогулок спустя всего несколько часов потеряла актуальность.

А ведь еще несколько дней назад мы спокойно посещали тренажерные залы и торговые центры! Призываю всех оставаться дома и выходить лишь по необходимости, желательно полностью исключить общение с другими людьми, за исключением домочадцев. Использование масок, несмотря на сомнения обывателей, все-таки эффективно: таким образом возбудитель, достигая восприимчивых тканей организма, уже теряет свою инфицирующую дозу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом выявлен в Алтайском крае, инфицирована женщина, которая десять дней назад прибыла из Доминиканской Республики. Режим повышенной готовности в регионе действует с 18 марта.

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