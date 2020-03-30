Абакан, , 07:33 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в правительстве региона.

Заболевшая — из города Саяногорска. 20 марта она прибыла из Франции.

Как утверждают власти Хакасии, женщину отправили на самоизоляцию сразу по возвращении. 24 марта её госпитализировали.

Состояние заболевшей медики оценивают как стабильное. У тех, кто мог контактировать с заражённой, результаты анализа на коронавирус отрицательные.

В настоящее время в Хакасии на карантине находятся 774 человека, в том числе пятеро в больнице, пятеро — в обсервации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса введён ряд ограничений.

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