Тюмень, , 07:22 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка по фейковому сообщению СМИ о количестве заболевших коронавирусом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В неуказанном следствием СМИ было заявлено о «десятках заболевших тюменцев» с COVID-19. Оперативный штаб региона по профилактике нового коронавируса отрицает данную информацию, как и Роспотребнадзор. По их сведениям, в боксах инфекционной больницы Тюмени находится лишь три заражённых COVID-19.

Следователям СУ СКР по Тюменской области предстоит установить распространителей ложной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.