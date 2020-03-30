Вашингтон, , 07:22 — REGNUM США не будут оплачивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл после того, как они переедут в Лос-Анджелес, заявил американский президент Дональд Трамп, 29 марта сообщает газета Daily Mail.

Президент отметил, что члены королевской семьи могут самостоятельно на свои средства нанимать себе телохранителей.

По данным издания, супружеская чета и их ребенок уже перебрались из Канады в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от полномочий старших членов королевской семьи Великобритании.

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