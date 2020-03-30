Новосибирск, , 07:13 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) 30 марта, зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки в больницу поступили два ребенка с признаками ОРВИ, которые отдыхали в Таиланде и Вьетнаме. Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ. В оперштабе уточнили, что положительных результатов теста на коронавирус у детей нет. В инфекционной больнице сейчас находятся 56 новосибирцев, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В их числе восемь женщин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.