Новосибирск, 30 марта 2020, 07:13 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) 30 марта, зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки в больницу поступили два ребенка с признаками ОРВИ, которые отдыхали в Таиланде и Вьетнаме. Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ. В оперштабе уточнили, что положительных результатов теста на коронавирус у детей нет. В инфекционной больнице сейчас находятся 56 новосибирцев, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В их числе восемь женщин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.
«Отставки и назначения»
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах