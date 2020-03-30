Петропавловск-Камчатский, 30 марта 2020, 07:24 — REGNUM Сотни человек, в том числе прибывших из стран с неблагополучной эпидситуацией, обследовали на Камчатке за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Обследован за сутки 691 человек. Из них у 21 человека выявлены признаки респираторной инфекции. Все они прибыли из неблагополучных стран. 9 человек выписаны из больниц, ОРВИ им вылечили, COVID-19 не обнаружен. В стационарах под наблюдением находятся 12 человек.
Граждан, у которых диагностирован коронавирус, на полуострове не зарегистрировано.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке усилены меры противодействия эпидемии коронавируса в морских портах и аэропортах.