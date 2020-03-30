Пермь, , 07:09 — REGNUM У главврача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его супруги нет признаков коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты углубленных исследований, проведенных в лаборатории Новосибирска, сообщает региональный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, главврач онкодиспасера проигнорировал режим карантина по возвращению из-за границы и вышел на работу. В итоге пришлось изолировать несколько десятков коллег, с которым медик контактировал.

Ранее в краевом минздраве заявили, что дадут оценку действия врача и примут решение.

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