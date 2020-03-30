Новосибирск, , 07:04 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 30 марта, общественный транспорт переходит на график движения выходного дня. Меры предприняты «в связи с введением нерабочей недели», сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

По режиму выходного дня будут ходить и пригородные электропоезда. Некоторые электропоезда отменены совсем.

«Электропоезда будут работать в таком режиме в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года», — уточняет областной минтранс.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным, неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена в России нерабочей. Решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан в связи с распространением коронавируса COVID-19.