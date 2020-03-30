Томск, 30 марта 2020, 07:01 — REGNUM Два подтверждённых диагноза «коронавирус» зарегистрировано в Томской области на утро 30 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
Диагнозы этих пациентов были подтверждены 26 и 29 марта.
В Томске в инфекционном отделении больницы №3 находятся 25 пациентов. У десяти из них ПЦР-тесты в работе, у 15 — анализы отрицательные.
В Северске в больнице находятся трое пациентов, коронавирус у них не подтверждён.
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