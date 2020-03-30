Томск, , 07:01 — REGNUM Два подтверждённых диагноза «коронавирус» зарегистрировано в Томской области на утро 30 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Диагнозы этих пациентов были подтверждены 26 и 29 марта.

В Томске в инфекционном отделении больницы №3 находятся 25 пациентов. У десяти из них ПЦР-тесты в работе, у 15 — анализы отрицательные.

В Северске в больнице находятся трое пациентов, коронавирус у них не подтверждён.

Читайте ранее в этом сюжете: Диагностику COVID-19 начнут восемь томских лабораторий