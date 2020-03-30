Оренбург, , 06:54 — REGNUM В Оренбургской области пять пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в изолированных палатах больниц и получают лечение. Однако у двух человек состояние здоровья ухудшилось. Об этом сообщила министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Два пациента находятся в средне тяжелом состояние. У них диагностирована пневмония. Я еще раз обращаю внимание, что заболевание может развиваться даже на фоне терапии, поэтому еще раз призываю жителей Оренбургской области к тому, чтобы своевременно обращаться за медпомощью. И основная наша задача, повторю, предотвратить инфицирование жителей», — отметила глава ведомства.

По словам Савиновой, два пациента, состояние которых оценивается как средней тяжести, без искусственной вентиляции легких и кислородной поддержки.

Еще трех пациентов готовят к выписке, которую планируют в середине недели (1−2 апреля).

Напомним, в Оренбуржье лабораторно подтверждено шесть случаев коронавируса, из которых один стал смертельным. Еще у семи человек подозревают заболевание. Медики ждут результатов лабораторных исследований.

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