Чебоксары, 30 марта 2020, 06:47 — REGNUM Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков призвал жителей «оставаться дома», проявить «рассудительность, человечность и взаимовыручку». Об этом говорится в открытом письме сити-менеджера, появившемся после того, как в выходные жители массово ринулись на отдых в Заволжье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В своём обращении мэр города констатирует, что «страна столкнулась с небывалой угрозой». В Чебоксарах эпидемиологическая ситуация «не столь тревожна, но это не повод пренебрежительно относиться к профилактическим мерам».
Он призвал «всех чебоксарцев не покидать свое жильё без особой необходимости»:
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Отметим, что в первый же выходной день, 28 марта, в Чувашии были зарегистрированы десятки локальных возгораний сухой травы. Так, только в Заволжье устранено свыше 40 очагов в местах отдыха людей. А в соцсетях жители стали выкладывать фотографии с отдыха в Заволжье, в том числе «шашлычные» фото.
Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в Чувашии прекращена работа предприятий торговли, парков, отдыха и досуга. Исключение составили продовольственные магазины и аптеки.