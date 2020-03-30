Хабаровск, , 06:48 — REGNUM Жители Хабаровского края мечутся между аптеками и торговыми сетями в поисках антисептиков для рук и медицинских защитных масок. Но этих товаров нигде нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Нет на сайте правительства Хабаровского края информации о том, когда ожидаются поставки масок и антисептиков для рук.

Хабаровский журналист Юрий Золотарев, находясь на карантине, опубликовал видеоинструкцию о том, как сделать антисептик для рук самому. Для этого нужен спирт, глицерин и питьевая вода. Проблема лишь в том, что спирт в аптеках не продают, глицерин там уже закончился. Медицинских масок в аптеках края нет давно, уже больше месяца. Когда они поступят и поступят ли вообще не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, все детские сады в Хабаровском крае закрыты, родителям не выдают больничные листы. Многие не знают, куда пристроить детей.