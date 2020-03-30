Оренбург, , 06:32 — REGNUM В Оренбургской области тест-системы показали наличие коронавирусной инфекции у семи человек. Это предварительные результаты. В ближайшее время ожидаются результаты лабораторных исследований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Все семь человек находятся в изолированных палатах в больнице и получают лечение. Состояние пациентов стабильное.

Напомним, в Оренбуржье выявлено шесть случаев коронавируса, из них один завершился летальным исходом.