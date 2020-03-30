Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Высокие технологии помогают властям и медикам Сахалинской области контролировать соблюдение карантинных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Тех, кто не соблюдает карантин и создаёт угрозу для окружающих, выявляют с помощью системы «Безопасный город» и телефонной связи.

Особое внимание уделяется тем, кто вернулся с материка или из-за границы. С каждого прибывающего берется добровольное согласие на применение системы «Безопасный город». Система гарантирует изоляцию таких граждан от остальных жителей региона. Их фотографии загружают в систему, которая фиксирует их нахождение вне дома. Данные передают в правоохранительные органы. За нарушение карантина грозит ответственность, вплоть до уголовной, если наступят тяжелые последствия для окружающих.

Как сообщало ИА REGNUM, прилетевшие домой из Таиланда сахалинцы устроили бунт в карантинном пункте и требовали отпустить их домой.