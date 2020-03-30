Москва, , 06:30 — REGNUM Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, сбежавшая из больницы в Коммунарке, найдена и возращена обратно в медучреждение, 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После побега она отправилась к себе домой на Профсоюзную улицу. Сбежашую удалось быстро обнаружить благодаря камерам видеонаблюдения. Отмечается, что ее заболевание протекает в легкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта другая пациентка с коронавирусом также сбежала из больницы в Коммунарке и также была возращена обратно с целью изоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве из больницы сбежала пациентка с коронавирусом