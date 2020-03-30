Уссурийск, Приморский край, , 06:33 — REGNUM В Уссурийске военные до 30 апреля построят многофункциональный медицинский центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства Обороны России.

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Вместимость многофункционального модульного медицинского центра составит 60 человек, для лечения которых будут созданы все условия. Всего в России будет построено 16 модульных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Центры будут оснащены самой передовой медицинской техникой.

«В Восточном военном округе такой центр на 60 койкомест появится в Уссурийске. Его строительство будет завершено до 30 апреля», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, модульный многофункциональный госпиталь Минобороны России построит также и на Камчатке.