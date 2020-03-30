Барнаул, , 06:24 — REGNUM На территории Алтайского края зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациентом, которую после подтверждения анализа госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №5 в Барнауле, оказалась женщина, прибывшая из Доминиканской Республики.

После 10 дней её нахождения на самоизоляции результат лабораторного исследования на COVID-19 был подтверждён в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). По данным медиков, в настоящее время клинических симптомов заболевания у пациентки нет.

Службы и ведомства Алтайского края тем временем отрабатывают круг контактных лиц и проверяют мужа заболевшей женщины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой вспышки коронавируса был введён в Алтайском крае 18 марта. В соответствующем документе власти прописали алгоритм, которому рекомендовано следовать всем прибывшим в регион из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

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