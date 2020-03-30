Благовещенск, , 06:29 — REGNUM В Приамурье работают мобильные бригады из медиков, сотрудников Роспотребнадзора и полицейских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

Читайте также: В Приамурье выявлен первый случай заболевания коронавирусом

В первую очередь мобильные бригады занимаются контролем исполнения карантинного режима лицами, находящимися на самоизоляции, которые прибыли из-за границы.

«За нарушение режима самоизоляции может быть применено административное взыскание, если из-за этого наступят тяжёлые последствия, то дело может закончиться уголовной статьёй», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией — его привезла женщина из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.