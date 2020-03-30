Курган, , 06:14 — REGNUM Курганские коммунисты выступили против ограничения проезда пенсионеров на карантинных каникулах. Пожилых курганцев временно лишили льгот в общественном транспорте до особого распоряжения главы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Своё заявление, дескать, в борьбе с коронавирусной инфекцией «власти решили нагнуть пенсионеров», они распространили в социальных сетях. Запись оснований протеста выложена на видеохостинге YouTube.

По информации отделения КПРФ по Зауралью, образовавшийся долг бюджета Кургана перед перевозчиками «удивительным образом равен экономии при отмене этих льгот».

«Социальная подоплёка, а нутро у неё экономическое. Нас опять пытаются обмануть. Мы ведь всё равно поедем на дачки и пойдём на работу», — заявил депутат гордумы от КПРФ Яков Сидоров.

Напомним, в Курганской области на утро 30 марта зарегистрирован один заболевший COVID-19 ребёнок, вернувшийся с родителями из путешествия в Испанию.

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