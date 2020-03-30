Курган, 30 марта 2020, 06:14 — REGNUM Курганские коммунисты выступили против ограничения проезда пенсионеров на карантинных каникулах. Пожилых курганцев временно лишили льгот в общественном транспорте до особого распоряжения главы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Своё заявление, дескать, в борьбе с коронавирусной инфекцией «власти решили нагнуть пенсионеров», они распространили в социальных сетях. Запись оснований протеста выложена на видеохостинге YouTube.
По информации отделения КПРФ по Зауралью, образовавшийся долг бюджета Кургана перед перевозчиками «удивительным образом равен экономии при отмене этих льгот».
Напомним, в Курганской области на утро 30 марта зарегистрирован один заболевший COVID-19 ребёнок, вернувшийся с родителями из путешествия в Испанию.
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