Благовещенск, , 06:16 — REGNUM В понедельник, 30 марта в аэропорту Благовещенска приняли самолёт, который доставил 311 российских туристов с острова Пхукет.

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В аэропорту все пассажиры прошли процедуру измерения температуры, пишет ПортАмур.

Как рассказала изданию главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова, у троих прибывших была обнаружена повышенная температура. Очевидно, их доставят в инфекционное отделение, а остальные будут помещены на домашний карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.