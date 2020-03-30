Чебоксары, , 06:09 — REGNUM В Чувашии вступили в силу дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Часть из них будет действовать до 5−6 апреля, часть — до 1 июня, другие — до особого распоряжения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ врио главы республики Олега Николаева.

Согласно документу, до особого распоряжения приостановлена деятельность кинотеатров, театров, детских игровых комнат и развлекательных центров, ночных клубов, бассейнов, фитнес-центров и других спортивных объектов. Кроме того, введён запрет на курение кальянов в общественных местах. Также запрещено проводить развлекательные, зрелищные, культурно-спортивные и иные массовые мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах.

До 5 апреля прекращён приём заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

«За исключением случаев возникновения ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения, при условии отсутствия возможности получения требуемой услуги в электронном виде», — говорится в документе.

До 6 апреля не будут работать предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары), салоны красоты, парикмахерские, косметические и массажные салоны, сауны. Исключение составят аптеки и дистанционная продажа товаров.

По 1 июня приостановлена работа объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения;

Также сотовым компаниям рекомендовано предоставлять услуги связи гражданам старше 60 лет при отрицательном балансе.

МВД по Чувашии рекомендовано оказывать содействие органам власти в реализации мер по противодействию распространению коронавируса, а гражданам старше 60 лет — соблюдать режим самоизоляции. Жителям республики рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях отдыха.

Отметим, 29 марта в Чебоксарах устроили рейд по предприятиям, не ушедшим на каникулы — всего было проверено 300 предприятия, из них три продолжали работать, ранее выявлено 13 работающих «разливаек».

Накануне нерабочей недели торговые сети увеличили поставки востребованных у покупателей товаров: одни на 20−30%, другие — в несколько раз. В магазинах очередной всплеск спроса объясняют началом недельных выходных.

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