Барнаул, , 06:05 — REGNUM Первым пациентом на территории Алтайского края, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, стала женщина, недавно вернувшаяся домой из Доминиканской Республики, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

С момента прибытия она находилась на самоизоляции. Через десять дней с после приезда в ее анализах обнаружили коронавирус. Женщина помещена в инфекционное отделение больницы №5 города Барнаул. При этом выраженных симптомов заболевания у пациентки не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Барнаул прибыли два самолетам с 500 российскими туристами, прибывшими на родину из Тайланда. Всех вернувшихся обязали пройти самоизоляцию.

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