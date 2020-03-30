Красноярск, , 06:03 — REGNUM На утро 30 марта в Красноярском крае зарегистрировано 12 подтверждённых случаев коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, ожидается подтверждение анализа в девяти случаях в новосибирской лаборатории «Вектор».

Под непрерывным медицинским наблюдением в регионе находятся 9308 человек, в том числе за сутки прибавилось 1129 человек.

Всего с 31 января в Красноярском крае на коронавирус обследовали 4783 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области по состоянию на 29 марта было зарегистрировано восемь случаев коронавируса.

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