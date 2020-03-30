Новосибирск, , 05:57 — REGNUM В Новосибирской области на 19:00 (время местное) 29 марта было зарегистрировано восемь случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Пациентки с коронавирусом госпитализированы в инфекционную больницу.

Также под наблюдением врачей сейчас находятся 6 158 новосибирцев, которые вернулись из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими. Снято с наблюдения 1 889 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 29 марта, в Новосибирске был зарегистрирован восьмой пациент с коронавирусом.

Пациентка с коронавирусом с 4 по 18 марта находилась в Объединенных Арабских Эмиратах.

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