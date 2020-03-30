Пекин, , 05:56 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Beijing Benz отзовет 77 607 автомобилей с рынка Китая в связи с потенциальными проблемами гидроусилителя руля, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Отзыв коснется автомобилей C-class, E-class и внедорожников GLC, произведенных в Китае с 18 октября по 13 апреля 2018 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Системы рулевого управления и гидроусилителя руля могут быть неисправны в связи с ошибками, осуществленными при предыдущей замене рулевых стоек. Это повышает риск автомобильных аварий и создает потенциальные угрозы на дороге.

Отзыв стартует с 31 марта. Автопроизводитель пообещал проверить и починить все неисправные запчасти совершено бесплатно. Beijing Benz уведомит владельцев о процедуре отзыва.

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