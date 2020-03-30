Владивосток, , 05:55 — REGNUM К строительству нового моста вместо старого аварийного на 89-м километре автомобильной дороги Артём-Находка приступят не позднее конца мая 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В настоящее время начинается обустройство временных объездов и подъездных путей. Движение по аварийному мосту полностью перекрыто, выставлены запрещающие знаки.

«Есть трудности с коммуникациями, которые проходят возле старого моста 1963 года постройки, поэтому уточняем оптимальный вариант», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье после частичного обрушения конструкции мостового перехода в городе Фокино, проезд по мосту оставлен только для легковых автомобилей.