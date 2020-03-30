Екатеринбург, , 05:49 — REGNUM Жители Свердловской области вынуждены сами шить медицинские защитные маски. Они также обмениваются опытом по их изготовлению.

Некоторые фирмы заказали маски опытным в швейном деле людям. Впрочем, пока не все граждане готовы делать маски самостоятельно или платить за процесс швеям. Многие ждут их появления в аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках отмечается тотальный дефицит медицинских масок. А там, где они есть, требуют за копеечный товар высокую цену, что останавливает многих потенциальных покупателей.