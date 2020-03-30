Москва, , 05:41 — REGNUM В России создали три лекарственных препарата, которые потенциально могут помогать в лечении коронавирусной инфекции, заявил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин, 30 марта сообщает РИА Новости.

Так, ранее был создан противовирусный препарат триазавирин, который вызвал интерес со стороны китайских ученых. Также российскими специалистами была получена схема синтеза препарата фавипиравир, разработанного в Японии для борьбы с инфекциями, провоцируемыми РНК-вирусами. Чехонин отметил, что данные лекарственные средства готовы к испытаниям в специализированных учреждениях.

Третьим возможным лекарством от коронавируса является фортепрен. Он был создан на основе препарата фоспренил, которым лечат коронавирусные заболевания у животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в России представили новый препарат «Мефлохин», который также предназначен для лечения COVID-19.

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