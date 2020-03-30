Курган, , 05:33 — REGNUM В курганском супермаркете торговой сети «Метрополис» резко, на 14 рублей, выросла цена на гречневую крупу. Об этом сообщает Накануне.RU.

За четыре дня стоимость килограмма гречневой крупы с 58,5 рублей подскочила до 72,5 рублей.

Отмечается, что скачок цены на популярную крупу произошёл в момент ажиотажа вокруг карантина по коронавирусной инфекции COVID-19. Курганцы в панике скупают крупы, консервы, макаронные изделия, сахар, спички, соль.

Ранее правительство региона обратилось к согражданам с просьбой прекратить панику — в сельскохозяйственном регионе, коим является Курганская область, недостатка в продовольствии нет.