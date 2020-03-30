Курган, , 05:09 — REGNUM В Курганской области возобновили работу магазины с непродовольственными товарами. Открываются магазины стройматериалов, товаров для животных, салоны сотовой связи и другие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Перечень товаров первой необходимости утверждён распоряжением правительства России 29 марта 2020 года. При реализации товаров, входящих хотя бы в одну группу, указанную в перечне, магазины вправе реализовывать товары, не включённые в перечень, уточняют в пресс-службе губернатора Курганской области.

Продолжают работу станции технического обслуживания автомобилей и «шиномонтажки».

За соблюдением торговыми организациями карантинных ограничений проследят сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ обновили список товаров первой необходимости