Екатеринбург, , 05:07 — REGNUM В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного пожара, который произошёл ночью 27 марта. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

Пожар произошёл в деревянном бараке на улице Омской. Его жертвами стали восемь человек. Следователи пришли к выводу, что имел место поджог. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства и уничтожения чужого имущества.

Следователи просят возможных очевидцев откликнуться и предоставить записи с видеорегистраторов. Это нужно для полного расследования. Обращаться можно к дежурному по областному управлению СКР круглосуточно по номеру (343) 297−71−61.